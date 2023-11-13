الأب مبارك: ميزةُ القائد أنّه يتجاوز الممكن الى المستحيل ليجعل من المستحيل ممكنًا

"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​​كميل مبارك​​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إسمَعْ يا بُنَيَّ

ميزةُ القائد أنّه يتجاوز الممكن الى المستحيل ، ليجعل من المستحيل ممكنًا . واعلَم أنّ المسؤوليات الجسام بحاجة إلى مَن يحلمُ بما يليق بالانسانية جمعاء ، لا الى من يقيس الأمور البائسة بمقياس عقلِهِ القاصِر.