حاصباني: المعارضة تتوجه الى الحكومة سعياً لتوفير أي سبيل لتمديد تسريح قائد الجيش لمدة سنة

اشار النائب غسان حاصباني باسم تكتل "الجمهورية القوية"، الى أنّ "المعارضة تتوجه الى الحكومة سعياً لتوفير أي سبيل لتمديد تسريح قائد الجيش لمدة سنة".

ولفت في حديث لصحيفة "نداء الوطن"، الى أنه "إذا حصل هذا الأمر في مجلس الوزراء وبسرعة فليكن، أما اذا تطلب ذلك قانوناً في مجلس النواب، فلن تكون المعارضة عائقاً أمام ذلك".

واوضح أنّ "التكتل سبق أن تقدم باقتراح قانون"، لافتا الى اننا "قبلنا بالتشريع لهذا الغرض بسبب الحالة الاستثنائية التي يعيشها لبنان، والتي تهدّد الأمن القومي".