شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يدعو زيلينسكي للتوقف عن إرسال الشباب الأوكراني إلى خنادق الموت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى بدء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتوقف عن تدمير الشباب الأوكراني في الخنادق.

وقال ماسك في بث مع المدون ليكس فريدمان، وفي معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كان ينبغي لزيلينسكي أن يبدأ مفاوضات سلام مع بوتين: «نعم. أنصحه بعدم إرسال خيرة الشباب الأوكراني إلى خنادق الموت. فليست هناك حاجة للقيام بذلك، بغض النظر عما إذا كان سيجري حواراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أم لا».

وحذر الملياردير من أن الوضع على الجبهة وميزان القوى قد تغيرا، وسيُلحق استمرار الهجوم «خسائر فادحة» بالقوات الأوكرانية.

وأضاف ماسك أن «التاريخ لن يكون لطيفاً معهم (سلطات كييف)»، محذراً من دفع المزيد من الناس إلى القتال حتى الموت.

وفي وقت سابق، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بحلول الجمود على الجبهة، وقال إنه «لن يكون هناك على الأرجح اختراق لخطوط دفاع القوات الروسية».

وكانت روسيا قد أعربت باستمرار عن استعدادها للتفاوض، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظراً عليه على المستوى التشريعي.

كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي شروط ممهدة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.