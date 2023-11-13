شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة سويدية تقود أكبر مظاهرة في هولندا للتضامن مع الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج، بالاستماع إلى أصوات أولئك الذين يتعرضون للقمع، وأولئك الذين يقاتلون من أجل الحرية والعدالة في الأراضي الفلسطينية، وإلا فلن تكون هناك عدالة مناخية بدون تضامن دولي".

وجددت تونبرج، بوصفها حركة لتحقيق العدالة المناخية، تضامنها مع شعب غزة، خلال مظاهرة ضد تغير المناخ يوم الأحد في هولندا، ورددت "لا عدالة مناخية فوق أرض محتلة".

وقال منظمو مظاهرة الأحد، إن 85 ألف شخص شاركوا فيها، لتصبح بذلك أكبر مظاهرة من نوعها في هولندا حتى الآن

إبادة جماعية

وأعطت تونبرج مكبر الصوت إلى امرأة ترتدي الوشاح الفلسطيني، فقالت إن الكيان المحتل يرتكب إبادة جماعية في بلادها، وإنه يتعمد مهاجمة المستشفيات والمدنيين.

وكانت تونبرج التي ارتدت الوشاح الفلسطيني، أدلت ببيان مماثل الشهر الماضي، انتقدت فيه حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.