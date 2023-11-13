شكرا لقرائتكم خبر عن بين واشنطن وطوكيو وسول.. نظام التحذير من الصواريخ في المرحلة النهائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، أن طوكيو وواشنطن وسول أكدوا يوم الأحد أن نظامهم لمشاركة البيانات للتحذير من الصواريخ في وقت إطلاقها بشأن الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية "في المرحلة النهائية" من أجل إطلاقه بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كيهارا قوله للصحفيين في طوكيو بعد عقد اجتماع افتراضي مع نظيريه الأمريكي لويد أوستن والكوري الجنوبي شين وون سيك، أن الدول الثلاث ستعمل على تسريع عملها بشأن الآلية، مشيرًا إلى تحقيق "تقدم سلس" في ترتيباتها.

التدريبات السنوية الثلاثية

وأضاف كيهارا أن وزراء الدفاع الثلاثة اتفقوا أيضًا خلال محادثاتهم يوم الأحد، على تعزيز تعاونهم من خلال التدريبات السنوية الثلاثية "في مجالات متعددة".

وفي الوقت الحالي، تمتلك الولايات المتحدة نظامًا مرتبطًا بشكل منفصل باليابان وكوريا الجنوبية لكشف وتتبع صواريخ بيونج يانج، لكن حليفيها الأمنيين الآسيويين الرئيسيين يفتقران إلى آلية لتبادل مثل هذه المعلومات على الفور.