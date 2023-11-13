شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب": توصيات القمة العربية تدعم خطوات مصر فى نصره فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، أن التوصيات الـ 6 التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام رؤساء وقادة وزعماء الدول المشاركين فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمدينة الرياض، وضعت العالم أجمع ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهم لتحقيقها دون مراوغات أو إبطاء، والتي تشمل الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى.

وثمّن أحمد العوضي ما خرج عن "القمة العربية" من توصيات وقرارات تاريخية وحاسمة ومؤيدة وداعمة لكل ما تتخذه الدولة المصرية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام، فضلا عن إدانه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية غير مسبوقة، وتأكيد ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مناشدة جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، مؤكداً وجود توافق في التوصيات المصرية وبين التوصيات التي خرجت عن توافق الرؤساء والقادة المشاركين في القمة العربية الطارئة استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من حروب وحصار تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن عقد القمة العربية الاسلامية في هذا التوقيت نظرا لخطورة الوضع في قطاع غزة وما تشهده الأراضي الفلسطينية من حصار ودمار يمكن أن يوصف بـ"حرب إبادة جماعية" وحشية غير مسبوقة في تاريخ إجرام العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن رؤساء وقادة الدول الشقيقة، استشعروا ضرورة المشاركة العاجلة في قمة تجمعهم من أجل توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية والإسلامية تجاه التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك نحو إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأكد النائب الأول لحزب حماة الوطن، حرص القيادة السياسية الرشيدة التدخل لإنهاء التوتر بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتقديم وتسخير كافه الجهود لتقديم المساعدات والإغاثات الطبية والغذائية للاشقاء، مشيرا إلى وجود حالة من الترحيب الشعبي والرسمي في الأراضي الفلسطينية على ما تبذله الدولة المصرية من جهود تعبر عن حب وعروبة وإنسانية الشعب المصرى تجاه أشقائه في فلسطين.