"النشرة": قصف إسرائيلي عنيف ليلًا على أطراف الخيام والطيران الحربي يحلق فوق مناطق جنوبية عدة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّه "يسود القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا، حالة من التّرقب والحذر الشّديدَين، انطلاقًا من محور سهل الماري- حلتا- أطراف كفرحمام- كفرشوبا- ​مزارع شبعا​- حاصبيا و​العرقوب​، بعد ليل عنيف من تبادل القصف المدفعي والصّاروخي بين "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي ركّزت اعتداءاتها ليلًا على أحراج الصنوبر وجسر لحد القديم وسهل مرجعيون في خراج ​الخيام​".

وأشار إلى أنّ "هذا الهدوء تخرقه بصورة شبه متواصلة، طلعات استكشافيّة لطائرات تجسّسيّة إسرائيليّة نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا، تلال كفرشوبا، كفرحمام ومرتفعات جبل الشّيخ، وصولًا حتّى أجواء عرمتى والدمشقية في ​البقاع الغربي​ وإقليم التّفاح".