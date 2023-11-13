أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​" في بيان، أنّ "مقاتلينا استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية بالعراق": استهدفنا قاعدة أميركية في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.