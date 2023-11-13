بوليانسكي: الصراع في غزة كشف عن المعايير المزدوجة للدول الغربية

اشار النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، الى أن "الصراع في غزة كشف عن المعايير المزدوجة للدول الغربية التي لا تريد مناقشتها ولا تريد إدانة إسرائيل، فهم لا يجرؤون حتى على تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية عندما يتعلق الأمر بالأفعال الإسرائيلية

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.