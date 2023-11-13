شولتس: الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة أو هدنة طويلة ليست في محلها

شدّد المستشار الألماني ​أولاف شولتس​، خلال نقاش نظّمته صحيفة إقليميّة ألمانيّة، على "أنّني لا أعتقد أنّ الدّعوات إلى وقف فوري لإطلاق النّار أو إلى هدنة طويلة في محلّها، لأنّ ذلك يعني في نهاية المطاف أنّ ​إسرائيل​ ستدع لحركة "حماس" إمكانيّة امتلاك صواريخ جديدة". وفي المقابل، دعا إلى إرساء "هدنات إنسانية".

وتتكرّر الدّعوات في العديد من العواصم العالميّة، إلى وقف إطلاق النار في غزة، بعد خمسة أسابيع من اندلاع الحرب الإسرائيليّة على القطاع، بعد الهجوم غير المسبوق لحركة "حماس" داخل إسرائيل في السّابع من تشرين الأوّل الماضي.