مستشار الأمن الأميركي: بايدن ملتزم العمل على استعادة التواصل بين الجيشين الأميركي والصيني

أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، أنّ "الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ ملتزم العمل على استعادة التّواصل بين الجيشين الأميركي والصّيني، لأنّه يعتقد أنّ ذلك يصبّ في مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية".

وأشار، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "يعتقد أنّ التّواصل بين الجيشين ضروري لإدارة المنافسة بشكل مسؤول، وضمان عدم تحوّل المنافسة إلى نزاع"، لافتًا إلى أنّ الحوار بين الجيشين الأكبر في العالم، قطعه الصينيون.

ومن المقرّر أن يلتقي بايدن نظيره الصّيني ​شي جينبينغ​، الأربعاء في مدينة ​سان فرانسيسكو​ في ولاية ​كاليفورنيا​، الّتي تستضيف في الوقت نفسه قمّة التّعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وسيكون هذا اللّقاء الشّخصي الثّاني بين الرّئيسين منذ انتخاب جو بايدن. وستكون الزّيارة الأولى لشي جينبينغ إلى الولايات المتحدة منذ عام 2017.