"الريجي": انتهاء أعمال تسلُّم محاصيل التبغ والتنباك في عكار

أعلنت "إدارة حصر التّبغ والتّنباك اللّبنانيّة- ​الريجي​"، في بيان، "انتهاء أعمال تسلُّم محاصيل ​التبغ​ والتنباك في ​عكار​"، مشيرةً إلى أنّ "عمليّة تسلّم المحاصيل الّتي أنجزتها، قوبلت بارتياح تام من المزارعين ونقاباتهم، وكذلك من فاعليّات عكّار الّتي توجّهت بالشّكر إلى "الريجي" للجهد المبذول".

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