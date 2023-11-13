شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يطلب من الأوكرانيين الاستعداد للهجوم الشتوي الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - رويترز

نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب الأحد إلى الاستعداد لموجات جديدة من الهجمات الروسية على البنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء، وقال إن القوات تتوقع هجوماً في الجبهة الشرقية للحرب.

وقال متحدث عسكري إن الهجمات الروسية على بلدة أفدييفكا الشرقية التي مزقتها الحرب خفت وتيرتها في اليوم الماضي، لكن من المرجح أن تشتد في الأيام المقبلة. وذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن انفجاراً أسفر عن مقتل ثلاثة جنود روس على الأقل في بلدة ميليتوبول الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا.

وأصدر زيلينسكي تحذيره خلال خطابه المسائي المصور بعد يوم من تنفيذ القوات الروسية أول هجوم صاروخي لها على العاصمة كييف منذ نحو سبعة أسابيع.

وقال زيلينسكي: «نتجه صوب منتصف نوفمبر تقريباً ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن روسيا ربما تزيد من عدد الهجمات الصاروخية أو الطائرات المسيرة على بنيتنا التحتية».

وأضاف: «روسيا تستعد لمواجهة أوكرانيا. وهنا في أوكرانيا ينبغي تركيز كل الاهتمام على الدفاع، وعلى الرد، وعلى كل ما يمكن لأوكرانيا أن تفعله لتجاوز فصل الشتاء وتحسين قدرات جنودنا».