مظاهرة حاشدة في السويد تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ستوكهولم 12-11-2023 وفا- نظم حزب اليسار السويدي والجالية الفلسطينية في مدينة يوتبوري، اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء الجالية والسويديين والجاليات العربية والأجنبية، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا.

وطالب المشاركون بضرورة توفير متطلبات الحياة لأهالي القطاع، ونددوا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية.

وشددوا على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال على سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها بحق قطاع غزة، وما تقوم به من قطع للمياه والكهرباء والاتصالات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، واستهدافها للمدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، وقصف البيوت على ساكنيها والمستشفيات والمؤسسات المدنية، مطالبين المجتمع الدولي والحكومة السويدية بالعمل من أجل وقف هذا العدوان الذي طال جميع مناحي الحياة لأهالي القطاع.

كما شهدت 12 مدينة سويدية، اليوم، مظاهرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.