مقتل شخص وإصابة 3 من فصائل مسلحة بقصف أميركي على شرق سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

قال مسؤول أميركي إن “الولايات المتحدة نفذت ضربتين جويتين في سوريا على جماعات متحالفة مع إيران”، وأضاف أن “أحد أهداف الضربتين كان منشأة قيادة وتحكم والآخر منشأة تخزين أسلحة”.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل الأحد إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون من فصائل مسلحة في قصف أميركي على ريف دير الزور بشرق سوريا.

وأضاف المرصد أن هذه حصيلة أولية للضربات الجوية الأميركية التي استهدفت الميادين والبوكمال في ريف دير الزور، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع نتيجة وجود حالات خطرة ومفقودين.

وقال المرصد إن هذا القصف يأتي على خلفية استهداف فصائل مسلحة لقواعد التحالف الدولي العسكرية في سوريا.

وكانت فصائل مسلحة قد أصدرت عدة بيانات مؤخرا تعلن فيها استهداف قواعد أميركية في المنطقة، ردا على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتقول الفصائل إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أميركي مباشر.