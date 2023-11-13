بعد اختيار مصر من أفضل المقاصد.. خبير سياحي يكشف نسب إشغال الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، حسام هزاع الخبير السياحي وعضو في الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، إن اختيار مجلة Lonely Planet الإنجليزية مصر من المقاصد السياحية الأفضل عالمية لعام 2023، يُعد رسالة قوية لجميع دول العالم المصدرة للسياحة في مصر خاصة وأنها في بورصة لندن، ثاني أهم بورصة سياحية في العالم.

وأضاف "هزاع" خلال تصريحات تليفزيونية، أن فوز مصر بهذه الجائزة يضيف لها العديد من المميزات سياحيًا، ويؤكد على وجود الأمن والاستقرار بها، والخدمات التي تُقدم للسائحين، والطاقة الاستيعابية، والفنادق.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أن الأماكن الأثرية ومقومات السياحة بمصر، من تنوع بالمقاصد وأنواع السياحة، والمطارات والطاقة الاستيعابية، وتقديم الحوافز للطيران الاقتصادي منخفض التكاليف، والخدمة في الفنادق، والانتقالات، وخدمة العملاء التي تقدم إلى السائحين، كل تلك العوامل كانت سببًا في اختيار مصر أفضل مقصد سياحي لعام 2023.

وأشار عضو الغرفة السياحية إلى، أن السائح البريطاني يُعد الخامس بالنسبة للسائحين الأجانب الذين يأتون لزيارة مصر، وأغلبية السائحين تكون من ألمانيا، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وأعداد كبيرة تأتي من أوروبا الغربية خاصة في فترة الشتاء بداية من أكتوبر حتي نهاية أبريل.

وأوضح "هزاع"، أن السياحة الأوروبية هي الأهم لمصر؛ نظرًا لقرب المسافة بينها وبين دول أوروبا.

ولفت إلى أن، السياحة الشاطئية تُعد أهم أنواع السياحة بمصر، إذا تصل إلى 70 % من أعداد السائحين القادمين إلى مصر، والطيران الاقتصادي يهبط إلى البحر الأحمر وشرم الشيخ.

وأكمل هزاع إلى، أن ما حدث يروج إلى مصر في كل دول أوروبا والمعارض الدولية القادمة، وتقدم مصر حوافز كبيرة للطيران الاقتصادي منخفض التكاليف الذي يهبط بجميع المحافظات السياحية، ونسب الإقبال مرتفع على "النايل كروز"، والفنادق ممتلئة بنسبة كبيرة جدًا، إلى جانب نسب كبيرة من أسواق الخليج، التي تُعد من الأسواق المهمة للسياحة المصرية.

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