المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: لا يتوفر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، "وفاة 7 مرضى جدد في مجمع الشفاء الطبي بسبب نفاد الأوكسجين"، مشيرا الى "ارتفاع عدد الوفيات جراء انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى 20".

واوضح في حديث لقناة "الجزيرة"، ان "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات"، مؤكدا ان "الساعات القادمة خطيرة للغاية على حياة 36 من الأطفال الخدج". ولفت الى انه "لا يتوفر أي طعام في مجمع الشفاء الطبي لليوم الثالث على التوالي".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.