الجيش الإسرائيلي: مداهمات في ضواحي مخيم الشاطئ ومصادرة أسلحة وعتاد ومخططات لحماس

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوّات لواء 401 مدرعات تواصل القيام بعمليّات مداهمة في ضواحي مخيّم الشّاطئ، مع التّركيز على البنى التّحتيّة الإرهابيّة الواقعة في مؤسّسات سلطويّة رئيسيّة وسط السكان المدنيّين، منها المدارس، الجامعات، المساجد ومنازل العناصر المسلّحة".

وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "تمّ إنشاء البنى التّحتيّة الحمساويّة عمدًا داخل مبانٍ مدنيّة، مثل جامعة "القدس" ومسجد "أبو بكر"، حيث عثرت القوّات فيه على مواد متفجّرة واسعة النّطاق"، لافتًا إلى أنّ "خلال النّشاط، صادرت القوّات الإسرائيليّة عشرات قطع الأسلحة والعتاد القتالي والمخطّطات العملياتيّة التّابعة ل​حركة حماس​".

وذكر أدرعي، أنّ "قوّاتنا توغّلت أيضًا في منزل أحد مسؤولي حركة "الجهاد الإسلامي"، حيث عثرت داخله على العديد من الوسائل القتاليّة. وفي عمليّة أخرى، عثرت القوّات في منطقة مدنيّة في بلدة بيت حانون، على فتحة نفق، ومواد استخباراتيّة تابعة للمنظّمات الإرهابيّة ووسائل قتاليّة".