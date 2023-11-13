المرصد السوري: مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية في سوريا

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان "مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية في سوريا".

وفي وقت سابق، امس، افاد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بأن "الولايات المتحدة شنت غارات استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سوريا، ردا على هجمات طاولت جنودا أميركيين".

واوضح أوستن في بيان، ان "القوات العسكرية الأميركية نفذت ضربات دقيقة اليوم استهدفت منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أميركيين في العراق وسوريا"، مشيرا الى ان "الضربات استهدفت منشأة تدريب ومخبأ قرب مدينتي البوكمال والميادين تواليا".

وكانت الولايات المتحدة هاجمت موقعين لتخزين الأسلحة مرتبطين بإيران في سوريا، واستهدفت منشأتين في 26 تشرين الأول قالت إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما في سوريا.