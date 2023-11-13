"كان": غانتس يعارض أي تحرك سياسي محتمل للإطاحة بنتانياهو خلال الحرب

أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الطوارئ بيني غانتس، يعارض أي تحرك سياسي محتمل للإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال الحرب. ونُقل عن غانتس قوله في محادثات خاصة، إنه لا يمكن استبدال رئيس الوزراء في زمن الحرب، بينما ذكرت مصادر مقربة من غانتس أن المحادثات الرامية إلى إقالة نتانياهو "ليست أكثر من مجرد وهم"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

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