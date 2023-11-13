الخارجية الإيرانية: عرقلة واشنطن وقف إطلاق النار ستؤدي إلى اتساع دائرة الحرب

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، ان "الحصار الإسرائيلي على مستشفى الشفاء، واستهداف المراكز الطبية في غزة جريمة وقحة"، مشيرة الى ان "إسرائيل ترتكب جرائم غير قابلة للوصف في غزة والولايات المتحدة تتحمل المسؤولية".

وشددت الخارجية الايرانية على ان "عرقلة واشنطن وقف إطلاق النار ستؤدي إلى اتساع دائرة الحرب".

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.