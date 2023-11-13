"وفا": عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "عشرات المستوطنين اقتحموا باحات ​المسجد الأقصى​، من جهة باب المغاربة، بحماية مشدّدة من ​الشرطة الإسرائيلية​"، مشيرةً إلى أنّهم "نفّذوا جولات استفزازيّة في باحات المسجد، وأدَّوا طقوسًا تلموديّةً في محيط مصلى الرحمة".

وفي السياق ذاته، أفادت بأنّ "الشّرطة الإسرائيليّة شدّدت إجراءاتها العسكريّة في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت التّلاميذ عند أبواب المسجد وفتّشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخله".