الجيش الإسرائيلي: رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان وسقطتا في مناطق مفتوحة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان وسقطتا في مناطق مفتوحة.

وكشف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ان "متابعة الانذارات في منطقة الشمال، تم رصد اطلاق قذيفتَي هاون من لبنان سقطتا داخل الاراضي الاسرائيلية في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات". واضاف: "لقد قصف الجيش بالمدفعية مصادر الاطلاق داخل لبنان".

وكانت قد اعلنت قناة "الجزيرة" عن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في القطاع الغربي من الحدود.