"النشرة": سقوط 6 قذائف إسرائيلية على أطراف عيتا الشعب من الجهتين الجنوبية والغربية

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "سقوط 6 قذائف اسرائيلية على اطراف عيتا الشعب من الجهتين الجنوبية والغربية"، مشيرًا إلى أنّ "القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة الجبين".

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