انت الان تتابع خبر ايران: الكيان الصهيوني يعيش الآن على التنفس الاصطناعي الأمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب عبد اللهيان على منصة "أكس": "في الرياض قلت لنظيري المصري سامح‌ شكري أن اليوم هو يوم اختبارنا والأمر المتوقع أن تفتح مصر معبر رفح لإرسال المياه والدواء والغذاء والوقود إلى غزة".

وأضاف: "لقد انهار الكيان الإسرائيلي في 7 أكتوبر والآن يعيش على التنفس الاصطناعي الأمريكي. ما يشهده العالم هو حرب أمريكية شاملة ضد غزة".



وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن بنود البيان الصادر عن القمة العربية الاستثنائية في الرياض السبت الماضي، "قوية ومتينة، إلا أن البيان رغم ذلك، يتضمن بنودا لطالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية وخاصة في ما يخص حل الدولتين".

كما أبدت الخارجية الإيرانية "تحفظات على قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للفلسطينيين حيث تعتبر إيران أن جميع الفلسطينيين بمن فيهم منظمة التحرير والحركات الفلسطينية يمثلون فلسطين ولهم الحق في الدفاع عن أرضهم وتحديد مصيرهم".