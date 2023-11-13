انت الان تتابع خبر قبرص تصبح "ملاذا" لآلاف الإسرائيليين الفارين من تل أبيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن في الأيام الأخيرة، وباعتباره مقصدا لآلاف الفارين من إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، دخل المركز في "وضع أزمة"، وفقا لصحيفة الغارديان التي تكشف أن ممراته وباقي مرافقه تعج بالأشخاص الذين هربوا إلى الجزيرة القريبة من إسرائيل."بعيدا عن الضجيج والصواريخ"

يقول، آري زئيف راسكين، كبير حاخامات الجزيرة، في مكتبه بالمركز: "يصل حوالي ألف شخص كل يوم"، مضيفا أن أكثر من 16 شخص وصل إلى قبرص بحثًا عن راحة البال منذ ذلك اليوم الرهيب"، في إشارة إلى تاريخ 7 أكتوبر.

ويضيف بين الواصلين "أمهات، وأطفال مصابون بصدمات نفسية، وأشخاص لا يستطيعون تحمل صوت الصواريخ التي تنفجر كل يوم.. نحن نقدم لهم كل ما في وسعنا، سواء كان سريرا أو طعامًا أو سكنًا مؤقتًا".

ومع مرور أكثر من شهر على اندلاع الصراع، تشير الغارديان إلى أن أعدادا متزايدة من العائلات تصل إلى قبرص، "خوفا من الانتقام" في أعقاب الهجوم المضاد الذي شنته القوات الإسرائيلية على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة 11 ألفا و180 قتيلا، بينهم 4609 أطفال، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأحد.

يقول يسرائيل بيرتز، البالغ من العمر 23 عاما: "كنا بحاجة إلى الابتعاد عن كل هذا الضجيج والصواريخ والقتال، لذلك سافرت أنا وأصدقائي لقضاء خمسة أيام في أيا نابا، المنتجع الواقع في جنوب الجزيرة".

وبينما كان ينتظر رحلة العودة إلى بلاده في مطار لارنكا، يقول: "نحن نشعر بالأمان هنا".

"ملاذ آمن"

وأوضحت الغارديان أن الحركية التي عرفتها قبرص في الأسابيع الأخيرة، لم تكن مرتبطة فقط بقدوم الإسرائيليين الفارين من الحرب، بل أيضا بنشاط السفارات الغربية التي كانت في "حالة طوارئ"، تحسبا لتحول الجزيرة المتوسطية الاستراتيجية مرة أخرى إلى مركز للإخلاء أو لتوزيع المساعدات الإنسانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في عام 2006، كانت الدولة العضو الاتحاد الأوروبي، بمثابة نقطة عبور لأكثر من 30 ألف مواطن أجنبي فارين من الحرب في لبنان، وهو الدور الذي لعبته أيضا عندما تم نقل الآلاف من حاملي جوازات السفر البريطانية جوا من السودان إلى البلاد، في وقت سابق من هذا العام.

وأثار وزير الخارجية، كونستانتينوس كومبوس، شبح إجلاء أكثر من 100 ألف شخص إلى قبرص من لبنان وأجزاء أخرى من المنطقة، في حال تصاعد النزاع.

تم وضع القوات الجوية الخاصة البريطانية وقوات أخرى من ألمانيا وهولندا على أهبة الاستعداد في القواعد العسكرية التي تحافظ عليها المملكة المتحدة في مستعمرتها السابقة.

وقال أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة نيقوسيا، هيوبرت فاوستمان، لقد أثبتت قبرص أنها "ملاذ آمن، ومركز العاصفة عندما تشتعل النيران بالمنطقة".

وسبق أن اقترح الرئيس القبرصي فتح ممر بحري للمساعدة في تعزيز توصيل المساعدات إلى غزة، في خطة قال إنه يمكن تنفيذها سريعا، لكن دبلوماسيين قالوا إنها تواجه تحديات، فقا لرويزرت.

وبموجب الخطة التي قدمها الرئيس نيكوس خريستودوليدس، في مؤتمر للمساعدات الإنسانية في باريس، تنتقل المساعدات بحرا إلى غزة عن جزيرة قبرص، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتقع على بعد نحو 370 كيلومترا في البحر المتوسط.

وتستهدف الخطة تعزيز القدرة على إيصال الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة بما يتجاوز عمليات التوصيل المحدودة عبر معبر رفح بين مصر والقطاع الفلسطيني منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الجوي والبري على غزة.

