محلل سياسي: الولايات المتحدة تفرض على إسرائيل تغيير أدواتها وتكتيكاتها الحربية في غزة بعد الدعم المسبوق لها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “نظير مجلي”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على إسرائيل تغيير أدواتها وتكتيكاتها الحربية في غزة بعد الدعم غير المسبوق الذي قدمته واشنطن لتل أبيب.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي الداعم الأكبر لإسرائيل في حربها في قطاع غزة، وحشدت معظم دول أوروبا لتأييد إسرائيل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كما فرضت على إسرائيل في السابق سواء حرب 73 أو حتى خلال اعتدائها على لبنان، فإنها ستفرض أيضا عليها في هذه الحرب.