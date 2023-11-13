المتحدث باسم “الصحة الفلسطينية”: خروج جميع مستشفيات شمال قطاع غزة من الخدمة بسبب عدم وجود الوقود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية “أشرف القدرة”، أن جميع المستشفيات شمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف، إضافة إلى نفاد الوقود.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن القطاع الصحي في غزة يعاني من تدهور كبير في تقديم خدماته والقيام بوظائفه بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف على القطاع.

وأشار إلى أن استهداف المستشفيات في قطاع غزة هي جريمة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الطاقم الطبي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.