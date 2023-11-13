الفريق محمد عباس يبحث مع رئيس هيئة الموانئ بجيبوتي تسيير خط طيران مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:



بحث الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، مع أبوبكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في دولة جيبوتي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF والمقام خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الحالي.



وناقش الفريق محمد عباس العديد من الموضوعات المهمة ومن بينها دراسة تشغيل خطوط طيران جوية وتجارية ورحلات شحن جوي بين مصر وجيبوتي لتسهيل حركة النقل للركاب والبضائع بين البلدين، بالإضافة الى تبادل الخبرات في مجال صناعة النقل الجوي، حيث من المقرر إرسال خبراء من شركتى مصر للطيران وإيركايرو إلى جيبوتي خلال الفترة القادمة لبحث ما يمكن تقديمه من دعم وتعاون لدوله جيبوتي الشقيقة في هذا المجال.

وأشار الفريق محمد عباس على دعم وزارة الطيران المدني لدولة جيبوتي لتطوير قطاع الطيران المدني بها وتحقيق الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلًا عن دراسة امكانية تسيير خط جوى مباشر يربط البلدين، وأكد على أن وزارة الطيران المدني حريصة كل الحرص على استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف انشطة الطيران المدني خاصة وأن مصر وجيبوتي تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجيه متميزة.

ومن جانبه أشاد أبوبكر عمر هادي بما لمسه من أعمال التطوير وتحديث بقطاع الطيران المدني المصرى خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك مع وزارة الطيران المدني المصرية وشركاتها التابعة نظرًا لما تتمتع به من خبرات وكوادر متخصصة على أعلى مستوى في مجال الطيران المدني.