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ننشر التشكيل الكامل للجنة القيم بدور الانعقاد الرابع في مجلس النواب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

يحيى كدواني - مستقبل وطن
محمد الخناوي - مستقبل وطن
مدحت الكمار - مستقبل وطن
سمير عبد المقصود - مستقبل وطن
صبورة السيد - مستقبل وطن
زكريا حسان - مستقبل وطن
مجدي جلال عاشور - مستقبل وطن
حسن المير - مستقل
ميرفت إليكسان مطر - حماة الوطن
طارق الطويل - الشعب الجمهوري
راوية مختار - الإصلاح وتالتنمية
عفاف زهران - مصر الحديثة
سناء السعيد - المصري الديمقراطي
رشا كليب - مستقل

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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