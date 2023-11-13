"لست مدخنا".. عمرو أديب يعلق على أزمة السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

علَّق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة السجائر، قائلًا: بعض الناس يرون السجائر ترف وأن زيادة أسعارها يجب ألا يكون مشكلة لأحد.

وأضاف في تويتة له عبر موقع التواصل الاجتماعي X: جرب كده يوم من غير شاي أو من غير قهوة وبعدين قولي رأي حضرتك.

وتابع: بالمناسبة أنا لا أدخن أي شيء، ولكني أفهم مشكلة المدخن الذي عاد للسجاير الفرط بعد أن نسيها من عشرات السنين .

ومنذ الخميس الماضي، بدأ تطبيق أسعار السجائر الجديدة في الأسواق بعد الزيادة.

وكانت الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" أعلنت يوم الأربعاء الماضي أيضا، زيادة أسعار السجائر والمعسل، في إطار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح تجار أن متوسط سعر سجائر الكيلوبترا ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى 55 جنيها للعبوة الواحدة، كما زاد سعر علبة ال أم إلى 67 جنيها، بحسب المنطقة.