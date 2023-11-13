شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يثمن تحرك الشركة المتحدة للخدمات للإعلامية لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، جهود الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية وموقفها الدعام للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القافلة التى وجهتها الشركة اليوم على رأس وفد من مجلس إدارتها تؤكد أن الدولة رئيسا وشعبا وحكومة وإعلام تقف على قلب رجل واحد تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الجندى إن الدولة المصرية قدمت مردودا إيجابيا للغاية فى دعم القضية الفلسطينية ولم تلوا جهدا على الإطلاق فى تقديم أى دعم للاشقاء سواء بالموقف القوى الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم القضية فى كل المحافل الدولية إلى جانب قمة القاهرة للسلام ثم مشاركته بعد ذلك فى القمة العربية الإسلامية بالسعودية.

وأشار الجندى إلى ان كلمة الرئيس بالقمة الإسلامية كانت قوية للغاية وعبرت عن موقف رسمى قوى لمصر تجاه الوقف الوفرى للعدوان الإسرائيلى على فلسطين، مشيرا إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية.

وكان وفد من إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سلمان رئيس مجلس ادارة الشركة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وصل منذ قليل إلى مطار العريش إذ أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وضمت قافلة الشركة المتحدة المتجهه لميناء رفح البرى، 6 شاحنات محملة بـ 150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.