شكرا لقرائتكم خبر عن سالمان والفقى والسعدى.. على رأس وفد إعلاميى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى زياراتهم للعريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل صباح اليوم، وفد من إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى مطار العريش.

وضم وفد الإعلاميين، محمد السعدى، تامر مرسى، والبيرت شفيق، وإيمان أبو الخير، ودينا عبد الفتاح، وائل عبد العزيز، ولميس الحديدي، ويوسف الحسيني، وسارة طه، وجاسمين عبد الجليل، وأميمة عبد المجيد، وعبد الفتاح مصطفي، وأحمد الدريني، ومحمد شردي، ولبني عسل، جابر القرموطي، وعمرو شبانة، وعلا الشافعي، ودعاء جاد الحق، وأحمد زيد، وتامر حنفي، ومحمد عبد الرحمن، ولما جبريل، وندا رضا، وداليا عبد الرحيم على، وشافكي المنيري، ومصطفي عمار، وأية إبراهيم.

بالإضافة إلي مشاركة، داما الكردي، ورعد الدوري، وأمل خالد مضهج، ومحمود التوني، وأحمد الطاهري، وخلود زهران، وريهام السهلي، وخالد مرسي، وإبراهيم جاد، وبشير حسن، ومحمد عبد الباقى، ونانسي نور الدين، ورغدة منير، ويسري أبو المعاطي، وإيمان الحصري، وإسلام عبد الحكيم، وبثينة مصباح، وعزيز أحمد، ومحمد حنفي، وأحمد محسن، وهشام السيد، وهشام عبد الفتاح، وخالد رفاعي، ومحمد حسني، وشريف الصيرفي، ومحمد الدسوقي رشدى، ورشا الشامي، وأسامة الشاذلي.

كما توجه مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى مستشفى العريش العام لإجراء جولة داخل المستشفى الذي يضم نحو 61 مصابا وجريحا فلسطينيا.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وضمت قافلة الشركة المتحدة المتجهه لميناء رفح البرى، 6 شاحنات محملة بـ 150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواعد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.

وتزينت شاحنات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأعلام مصر وفلسطين، تعبيرا عن الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينين، وحملت لافتات كبيرة بعلم فلسطين مكتوب عليها "يد بيد مع أهلنا فى فلسطين" تعبيرا عن الدعم الكامل والوقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين.



























































































