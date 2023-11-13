شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة النقل بالنواب: الرئيس السيسي أول من دعا للاهتمام بالطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بثورة تشريعية في مجال الطفل، قائلا: نحتاج لثورة كاملة من التشريعات لبناء الإنسان، وذلك بناء على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نسعي لبناء الإنسان وأن الرئيس، وهو أول من نادي بالاهتمام بالطفل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المخصصة لنظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف "عابد" أن لدينا 41 مليون طفل منهم 22 مليون طفل ذكر، و19 أناث، والدولة تقدم الرعاية الطبية والتعليمية لهم طبقاً للمواد 6 و80 و82 من الدستور المصري.

وتابع "عابد" أنه في الوقت الذي تحرص فيه الدولة المصرية علي سن مزيد من التشريعات لحماية الطفل، فإن المجالس النيابية في أوروبا والكنيست الإسرائيلي يسن تشريعات لإبادة الطفل الفلسطيني وإمداد أهم بآليات عسكرية فضلا عن تقديم الدعم المادي والعيني، قائلاً: "لم يشهد العالم منذ هيروشيما مثل هذه المجازر".

من جانبه أكد النائب حسن المير، أهمية التعديلات التشريعية المعروضة لاسيما وأن الطفل هو من يتقلد المناصب في المستقبل.

وفي سياق متصل، طالب "المير" بتكاتف الأمة العربية لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، من خلال تسخير الأدوات التي يمتلكها العالم العربي.

يٌشار إلي أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المواد 10، 11، 80 منه، متوافقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالطفل، كما جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي أثناء تطبيق القانون القائم من ضرورة تأثيم بعض الصور وتشديد بعض العقوبات لعدم كفايتها في تحقيق الردع بشقيه العام والخاص.