صفارات الإنذار تدوي في عكا ومنطقة الكرايوت شمال حيفا والاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان الى الجليل

افادت قناة "الجزيرة" عن دوي صفارات الإنذار في بلدات عديدة بالجليل الأعلى للاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان.

كما دوت صافرات الانذار في عكا ومنطقة الكرايوت شمال حيفا.

من جهة اخرى يواصل الجيش الاسرائيلي قصفه المدفعي باتجاه جنوب لبنان حيث استهدف قبل قليل محيط بلدتي شيحين والجبين.