أعلن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، أنّ "بعض المواقع الإلكترونية تصرّ على ترويج معلومات كاذبة في حقّ أشخاص ومؤسّسات، بهدف الإساءة أو الابتزاز".
وأشار في بيان، إلى "أنّه يحرص على عدم تسمية هذه المواقع حاليًّا، ريثما تعود إلى صوابها وتتوقّف عن استخدام معلومات مضلّلة، بهدف الكسب المادّي أو التّهديد والتّشهير. وفي هذا السّياق، نلفت الجهات المتضرّرة إلى تقديم ما تملك من معلومات إلى شعبة جرائم المعلوماتية أو إلى المدّعي العام التّمييزي القاضي غسان عويدات".
وأعرب المجلس عن أمله من سائر المواقع الإلكترونيّة "التزام الصّدقيّة وإدانة من يقوم بعمليّات الإساءة، على أن يسحب المجلس التّراخيص من المواقع المخالفة".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الوطني للإعلام: سنسحب التراخيص من المواقع الإلكترونية التي تروّج معلومات كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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