الأرصاد الجوية: الأجواء تصبح مهيأة لتساقط أمطار خفيفة مساء اليوم وبُتوقّع أن تشتد فجر الغد

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّران بدءًا من مساء اليوم الإثنين، بمنخفض جوّي متمركز حاليًّا فوق اليونان، ومصحوبًا بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا، تؤدّي إلى انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ وتساقُط ​أمطار​ متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا خاصّةً يوم الثّلثاء، ترافقها عواصف رعديّة ورياح ناشطة، ويستمرّ تأثيرها حتّى ظهر يوم الأربعاء، حيث يخفّ تدريجيًّا وتعود درجات الحرارة للارتفاع".

وأشارت، في نشرتها الصّباحيّة، إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تشرين الثّاني يتراوح بين 17 و25 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 13 و23 درجة في ​طرابلس​، وبين 8 و20 درجة مئويّة في ​زحلة​"، محذّرةً من "تشكّل السّيول على الطّرقات بسبب غزارة الأمطار، خاصّةً يوم الثّلثاء".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الإثنين غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة الّتي هي فوق معدّلاتها الموسميّة. ترتفع الرّطوبة تدريجيًّا خلال النّهار، ويتحوّل الطّقس إلى غائم، فتصبح الأجواء مهيّأة لتساقط أمطار متفرّقة وخفيفة مساءً، ومن المتوقّع أن تشتدّ فجر الثّلثاء مترافقةً ببرق ورعد ورياح ناشطة".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الثّلثاء غائم إجمالًا، مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة (من 3 إلى 5 درجات). تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ غزارتها أحيانًا خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، مترافقة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة، كما يتوقَّع تساقط حبّات من البرد وتشكُّل السّيول على بعض الطّرقات".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأربعاء غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل، بينما ترتفع بشكل بسيط على السّاحل، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرّقة أحيانًا خلال فترة قبل الظّهر خاصّةً في المناطق الجنوبيّة. يتحسّن الطّقس تدريجيًّا خلال النّهار، ويتحوّل إلى قليل الغيوم".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وتستقرّ درجات الحرارة على السّاحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الدّاخل وعلى الجبال".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة إلى شماليّة غربيّة نهارًا وتتحوّل ليلًا إلى جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و40 كم/ساعة، الانقشاع متوسّط ويسوء أحيانًا بسبب الضّباب والأمطار، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج إلى مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 26 درجة مئويّة".