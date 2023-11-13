مكتب حمية: ورش متعهدي وزارة الأشغال تستكمل تنظيف وتعزيل مجرى نهر الغدير

أشار المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، إلى أنّ "ضمن الأعمال المستمرّة والمتواصلة الّتي تقوم بها ورش متعهّدي ​وزارة الأشغال العامة والنقل​، لتنظيف وتعزيل مجاري مياه تصريف الأمطار على كامل الأراضي اللّبنانيّة، ضمن نطاق صلاحيّاتها، تقوم حاليًّا ورش المتعهّدين باستكمال تعزيل وتنظيف مجرى ​نهر الغدير​ في الجزء الممتدّ منه إلى ما بين سور حرم المطار والجدار الملاصق لنفق الكوكودي- ​خلدة​ (المسلك الغربي)".

وأوضح في بيان، أنّه "يتمّ إزالة الأتربة والردميّات والأوساخ الّتي كان قد جرفها سيل النّهر من الأعالي إلى ذلك الجزء من مجراه، وذلك درءًا لأيّة فيضانات قد تحصل بسبب الأمطار الغزيرة المتوقّعة في الموسم الحالي".

وشدّد على أنّ "الوزارة تجدّد مناشدتها الإدارات والجهات كافّة والمواطنين وجميع المعنيّين، بإبقاء مجاري مياه الأمطار مفتوحة، ومجاري مياه الأنهر في حالة انسيابيّة، بالتّكامل مع ورش متعهّدي الوزارة خلال موسم الأمطار الحالي؛ وذلك حفاظًا على السّلامة العامّة والمروريّة على الطّرقات".