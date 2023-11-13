مكتب رئيس الوزراء البريطاني: تعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية

اعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "تعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية".

وفي وقت سابق، أقال سوناك وزيرة الدّاخليّة سويلا بريفرمان من منصبها، عقب مقال اتّهمت فيه الشّرطة باتباع معايير وبالتّساهل مع التّظاهرات المؤيّدة للفلسطينيّين. كما أثارت بريفرمان جدلًا كبيرًا في البلاد، إثر وصفها تلك المظاهرات بـ"مظاهرات الكراهيّة".

وبحسب وسائل إعلاميّة بريطانيّة، فإن سوناك أقال بريفرمان، في الوقت الّذي يجري فيه تعديلات على فريقه قبل الانتخابات العامّة المتوقّعة العام المقبل.