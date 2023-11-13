عبد اللهيان: اسرائيل انهارت في 7 تشرين الاول والآن تعيش على التنفس الاصطناعي الأميركي

اشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الى إن "الكيان الإسرائيلي انهار في 7 تشرين الاول والآن يعيش على التنفس الاصطناعي الأميركي، وما يشهده العالم هو حرب أميركية شاملة ضد غزة".

وذكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "في الرياض قلت لنظيري المصري سامح‌ شكري أن اليوم هو يوم اختبارنا والأمر المتوقع أن تفتح مصر معبر رفح لإرسال المياه والدواء والغذاء والوقود إلى غزة".

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن بنود البيان الصادر عن القمة العربية الاستثنائية في الرياض، "قوية ومتينة، إلا أن البيان رغم ذلك، يتضمن بنودا لطالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية وخاصة في ما يخص حل الدولتين".

كما أبدت الخارجية الإيرانية "تحفظات على قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للفلسطينيين حيث تعتبر إيران أن جميع الفلسطينيين بمن فيهم منظمة التحرير والحركات الفلسطينية يمثلون فلسطين ولهم الحق في الدفاع عن أرضهم وتحديد مصيرهم".