دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، إلى "هدنات ذات مغزى في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع لضمان المحافظة على عمل المستشفيات".
واكد خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل، ان "هناك حاجة ملحة لتحديد الهدنات الإنسانية واحترامها"، لافتا الى انه "يتعيّن إدخال الوقود. كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفص الوقود وهناك حاجة ملحة للوقود".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاوروبي دعا الى هدنات ذات مغزى في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.