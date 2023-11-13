الاتحاد الاوروبي دعا الى هدنات ذات مغزى في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، إلى "هدنات ذات مغزى في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع لضمان المحافظة على عمل المستشفيات".

واكد خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل، ان "هناك حاجة ملحة لتحديد الهدنات الإنسانية واحترامها"، لافتا الى انه "يتعيّن إدخال الوقود. كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفص الوقود وهناك حاجة ملحة للوقود".