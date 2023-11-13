"الكابينت" يصادق على وقف نشاط شبكة الميادين الإعلامية

صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، في وقت مبكر من صباح اليوم، على إيقاف عمل شبكة الميادين في فلسطين.
وبحسب بيان مشترك لوزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، فإنّ هذا الاقتراح المقدّم من وزير الإعلام يأتي بسبب أنّ الميادين تضرّ بـ"أمن إسرائيل".
وبرّر غالانت وكرعي، بأنّ "لوزير الاتصالات في هذه الحالة المذكورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث"، وذلك وفقاً لـ "أنظمة الطوارئ".
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