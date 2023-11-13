حملة مقاطعة المنتجات الغربية.. «تليجراف» البريطانية: المصريون يطردون كبرى الشركات بسبب إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية تقريرا سلط الضوء على المقاطعة التي يتبعها المصريون لمنتجات الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، وبينها "كوكاكولا" و"ستاربكس" و"ماكدونالدز" وغيرها.

وقالت الصحيفة إن المصريين بمقاطعتهم طردوا "كوكاكولا" و"ماكدونالدز" و"ستاربكس" و"دومينوز بيتزا"، الأمر الذي أفسح المجال للعلامات التجارية المحلية مثل صانع المشروبات الغازية "سبيرو سباتس".

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية تتعرض لمقاطعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث يلجأ المستهلكون إلى البدائل المحلية احتجاجًا على دعم الحكومات الغربية لإسرائيل التي تشن عدوانا غاشما على قطاع غزة.

ولفتت إلى أن حملات المقاطعة استهدفت بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في أمريكا، بما في ذلك "ماكدونالدز" و"ستاربكس" و"كوكاكولا" و"دومينوز بيتزا"، إلى جانب "بوما" الألمانية وسلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية.

وأكدت أن قطاع كبير من الشعب المصري تمكن من استخدام "سلاح المقاطعة"، حيث سبب في تكبيد شركات عالمية خسائر فادحة بسبب دعمها لإسرائيل في الحرب على غزة.

ونجح حملات مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في التأثير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية، مما تسبب في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.

وأضافت الصحيفة أن تلك الشركات خلال فترة تراجع مبيعاتها لجأت للتفكير بكيفية جذب المواطنين لشراء منتجاتهم مرة أخرى، من خلال تقديم عروض تنافسية فيما بينهما، حيث وصلت العروض إلى تخفيضات لأول مرة تقدم للجمهور، ومن أبرز تلك المنتجات مصانع "اريال" و"برسيل" وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة.

كما انضمت أيضا شركات أخرى متخصصة في مجال الأغذية والماركات العالمية في الأجهزة الكهربائية، كما جاء من بين تلك المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية ومياه الشرب والشاي، ومنظفات ومساحيق غسيل ومنتجات شعر، بنسب تخفيضات مختلفة وفقا لكل شركة.