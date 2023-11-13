شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو| تعيين رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية.. وجيمس كليفرلي للداخلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”: وكالات

عيّن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية، وجيمس كليفرلي وزيراً للداخلية خلفاً للمُقالة سويلا برافرمان، ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

وكان سوناك أقال وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا برافرمان، بعد تعرضه لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.



