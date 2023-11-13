انت الان تتابع خبر خروج المزيد من مستشفيات غزة عن الخدمة بسبب القصف الاسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ما زال الاحتلال الاسرائيلي يكرر هجماته على المستشفيات في قطاع غزة، ما عرض الكثير منها الى خطر الهدم بفعل القصف وسط مطالبات بوقف الهجمات التي اعتبرها الكثيرون محاولة لابادة الشعب الفلسطيني .

مستشفيات غزة في مرمى نيران الاحتلال الاسرائيلي ، عشرون مستشفى من اصل ستة وثلاثين باتت خارجة عن الخدمة الى الان ، فضلا عن انقطاع المياه والكهرباء والغذاء داخل بعض المستشفيات ما عرض الكثير من المصابين والموجودين في العنايات المركزة الى خطر الموت.

ومن المستشفيات التي تعاني من قصف الاحتلال مستشفى الشفاء الذي اصبح محيطه عبارة عن ساحة لاثار الصواريخ وضربات الدبابات وامتلأ بعشرات الجثث المتناثرة والجرحى وانقطع الاتصال بينه وبين منظمة الصحة العالمية وهذا ما اكدته الاخيرة.

اما في شمال غزة فتدور معارك في محيط المستشفى الاندونيسي والذي تم استهداف اقسام منه حيث اكد مديره ان المستشفى يعاني من نقص الوقود لتشغيل المولدات ما ادى الى قطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه وأجهزة طبية اخرى فضلا عن امتلائه بالمصابين.

منظمات ودول عديدة تطالب بوقف استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف وادخال المساعدات والامدادات الصحية والانسانية الى غزة بعد الهجمات العنيفة التي تعرضت لها اغلب الدوائر الصحية والتي اعتبرها كثيرون بانها تمثل ابادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الشعب الفلسطيني .