انت الان تتابع خبر المستشفيات في صلاح الدين تعاني نقص حاد في الادوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات الحكومية من نقص حاد في الأدوية تتعاقد وزارة الصحة مع شركات اجنبية لتجهيزها بالادوية فيما تنتج شركة أدوية سامراء العديد من العلاجات والمستحضرات الطبية التي تضاهي بجودتها وفعاليتها ما تستورده الوزارة لمستشفياتها من علاجات .هل هذا هو الحل الأفضل أو يجب توطين الصناعة الدوائية؟

شاهد التقرير أعلاه مع محمود الكنعاني.