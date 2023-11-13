انت الان تتابع خبر قبول أكثر من 3 آلاف طالب في المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم قبول ثلاثة آلاف ومئتين وثلاثة طلاب ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية (طب، طب أسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2024/2023.".وأشارت الى ان "النتائج المنشورة في بوابة دائرة التعليم الجامعي (www.pe-gate.org) أظهرت قبول (3203 ) طلاب جرى تدقيق ملفاتهم التي توزعت على تسعين قسما في الجامعات والكليات الأهلية".

ونوهت بانه "يمكن للطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي فإن المقبولين منهم يتوجب عليهم التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية مستصحبين معهم رمز التسجيل (CODE) مع وثائقهم الرسمية لإتمام عملية التسجيل والمباشرة يوم الخميس القادم الموافق 2023/11/16".