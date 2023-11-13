الصحة العالمية: لا يمكن للعالم أن يقف صامتا أمام مشاهد الموت والدمار في مستشفيات غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن استهجانه من الصمت الدولي حيال الاستهداف المباشر للمستشفيات في قطاع غزة.

وقال غيبريسوس في منشور له عبر منصة “إكس”: لا يمكن للعالم أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا إلى مشاهد للموت والدمار.

وأشار إلى أن المنظمة تمكنت من التواصل مع العاملين في مجال الصحة في مستشفى الشفاء في غزة، والوضع خطير جدا، فلقد مرت 3 أيام دون كهرباء، ودون ماء، والإنترنت ضعيف للغاية، ما أثر بشدة في قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية.

وأضاف: “أدى إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة إلى تفاقم الظروف، ومن المؤسف أن عدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل ملحوظ”.