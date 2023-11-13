أستاذ في الدراسات الدولية: إدارة “بايدن” تستعد لمرحلة ما بعد “نتنياهو”.. و”غانتس” أقرب المرشحين لخلافته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ الدراسات الدولية “أيمن يوسف”، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، تستعد لمرحلة ما بعد “نتنياهو”.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه ضغوطا كبيرة بسبب دعمها غير المشروط لتل أبيب في حربها على غزة.

وأوضح أن “غانتس” هو أقرب المرشحين لخلافة نتنياهو في الحكومة، بسبب مواقفه المتوافقة مع الرؤية الأمريكية.