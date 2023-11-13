شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسحب المادة الأولى من مشروع قانون الطفل.. ورئيس النواب: شكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 خلال مناقشته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن الحكومة تطلب سحب المادة لافتًا إلى أن هناك مشروعًا كاملا لقانون الطفل يتم إعداده حاليًا وسيتم وضع المادة فيه.

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس قائلاً: "نشكر الحكومة لأن هذه المادة يترتب عليها إشكاليات فى التطبيق فى المحاكم لأن هذه المادة ليست بهذه السهولة وإنما هى كالسهل الممتنع".

جاء سحب الحكومة المادة من مشروع القانون بعد ما أثاره النائب ضياء الدين داوود خلال الجلسة حيث قال: "عندما يأتي مشروع قانون وليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعي على القضايا المنظورة في المحاكم، المحكمة ماذا تفعل؟، تستمر في نظر الدعوى أم تحيلها، وكنت أتمنى أن الحكومة بخبرائها تأتي بنصوص أكثر انضباطا، لافتًا إلى استبدال كلمة يبلغ بكلمة يتجاوز فى عدد من مواد القانون يترتب عليها آثار تشريعية على الطفل فهى ليست مجرد كلمات يتم التعامل معها بسطحية نحن نتكلم عن سنة ميلادية كاملة وهناك عشرات الالاف من القضايا المنظورة أمام المحاكم فماذا ستفعل المحكمة فى هذه القضايا خاصة وأن الحكومة لم تقدم الأثر المترتب على هذا التعديل فهل ستستمر المحاكم فى نظر القضايا أم ستحيلها؟.

يذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون التى تم سحبها تنص على:

تستبدل العبارات والكلمات التالية بالعبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

-عبارة «لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة (2)

-عبارة «ولم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «ولا تزيد على ثماني عشرة سنة» الواردة في المادة (48).

-كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز»، وكلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت»، وكلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز

الواردة في المادة (94).

-عبارة «لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة» الواردة في المادة(95)

-كلمة «تبلغ» بكلمة «تجاوز» الواردة في المادتين 101 و109

-عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «الحادية والعشرين» الواردة في المادة(108)

-عبارة «الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية» بعبارة «الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة»، وكلمة «بلغت» بكلمة «تجاوزت»، (111)الواردة فى المادة

-كلمة «يبلغ» بكلمة «يجاوز» الواردة في المادة (119)

-كلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت» الواردة في (122)المادة

-كلمة «بلغت» بكلمة «تجاوزت»، وكلمة «يبلغها» بكلمة «يجاوزها»، وكلمة «بلغ» بكلمة «تجاوز»، الواردة في المادة(133)

-عبارة «الذين لم يبلغوا ثماني عشرة سنة» بعبارة «الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة» الواردة في المادة139